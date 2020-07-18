Informations pratiques

Château-Renard

Ciné discussion L’amour flou

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Projection du film L’amour flou comédie de et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot et Ciné-discussion sur le thème de la famille en partenariat avec la TRaME

L’AMOUR FLOU

Comédie de et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot (1h37) (2018)

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ? Bref…C’est flou.

En filmant leur vraie séparation, Romane Bohringer et Philippe Rebbot signent une grande fiction d’amour. (Première)

César 2019 du meilleur premier film.

Prix du public au festival du film francophone d’Angoulème.

Prix Louis-Delluc 2018 meilleur premier film.

Vendredi 18 sept 20h

CINÉ-DISCUSSION sur le thème de la famille

En partenariat avec La TRaME (Association pour le travail théorique et clinique de la psychanalyse) 7 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film L’amour flou, a comedy written by and starring Romane Bohringer and Philippe Rebbot, who filmed their real breakup, resulting in a magnificent love story. (Premiere)

L’événement Ciné discussion L’amour flou Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO