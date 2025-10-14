Ciné discussion L’auberge Espagnole Cinéma La Bobine Monein

Ciné discussion L’auberge Espagnole Cinéma La Bobine Monein mardi 14 octobre 2025.

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-10-14
2025-10-14

En partenariat avec la Mission Locale, dans le cadre des Erasmus Days.
La séance sera suivie d’un débat, coanimé avec l’association Pistes Solidaires.   .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58  cinemalabobine64@gmail.com

