Informations pratiques

Château-Renard

Ciné-discussion Le Jardinier de ces dames

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Ciné-discussion, projection du documentaire LE JARDINIER DE CES DAMES

LE JARDINIER DE CES DAMES

Documentaire de Stéphane Furrer (1h23) (2026)

Dans une maison de retraite d’Amilly, Georges Furrer, résident récemment endeuillé par le décès de sa femme, essaye de retrouver un nouvel élan en aidant les autres, et en pratiquant sa passion du jardinage.

Un documentaire optimiste, drôle et émouvant sur un EHPAD, qui propose une vraie réflexion sur la vie de nos aînés.

Dimanche 27 septembre 17h

Ciné-discussion en présence du réalisateur Stéphane Furrer et de son grand-père Georges.

Séance précédée d’un troc aux plantes de 15h à 17h

Entrée gratuite.

Réservation impérative levox@levox.fr

https://lejardinierdecesdames.fr/ .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Cin%E9-Discussion, Screening of the Documentary *LE JARDINIER DE CES DAMES*

L’événement Ciné-discussion Le Jardinier de ces dames Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO