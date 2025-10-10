Ciné-discussion Le miroir Le Pixel Orthez

Ciné-discussion Le miroir

Ciné-discussion Le miroir Le Pixel Orthez vendredi 10 octobre 2025.

Ciné-discussion Le miroir

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10

Date(s) :
2025-10-10

Introduction au film par Damien Listre, intervenant cinéma de l’association Du cinéma plein mon cartable.
Film suivi d’une discussion.   .

Le Pixel 20 avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   lepixelcinema@gmail.com

English : Ciné-discussion Le miroir

German : Ciné-discussion Le miroir

Italiano :

Espanol : Ciné-discussion Le miroir

L’événement Ciné-discussion Le miroir Orthez a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Coeur de Béarn