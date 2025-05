Ciné-discussion Le vivant qui se défend – LANNEMEZAN Lannemezan, 13 juin 2025 20:00, Lannemezan.

Hautes-Pyrénées

Ciné-discussion Le vivant qui se défend LANNEMEZAN

Début : 2025-06-13 20:00:00

“Le VIVANT qui se défend” est un film du youtubeur Vincent Verzat, produit par Partager c’est Sympa. Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, et fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. En illustrant comment le combat écologique peut mener à la découverte passionnée de la faune sauvage, le parcours de Vincent Verzat complète à merveille ceux observés à la LPO, où la connaissance naturaliste sert en général d’appui au militantisme en faveur de la biodiversité. Le VIVANT qui se défend ouvre ainsi des pistes de réflexion cruciales sur les modes de mobilisation citoyenne pour la protection de la nature, notamment l’engagement des jeunes. Un film pour passer à l’action !

Séance organisée par le collectif Touche pas à ma forêt

La projection sera suivie par une discussion dans la salle avec le collectif !

Tarif 7€

Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 32 09 54 92 contact@cinegrandrio.fr

English :

le VIVANT qui se défend? is a film by youtuber Vincent Verzat, produced by Partager c?est Sympa. Starting with a sensitive personal account, the film traces his path from militancy to naturalism, and makes the link between wild animals and the struggles being waged all over France against the destruction of their habitats. By illustrating how the ecological struggle can lead to the passionate discovery of wildlife, Vincent Verzat?s journey is a perfect complement to those observed at the LPO, where naturalistic knowledge is generally used to support militancy in favor of biodiversity. « Le VIVANT qui se défend » opens up crucial avenues of reflection on the ways in which citizens can mobilize to protect nature, and in particular the involvement of young people. A film for taking action!

Organized by the Touche pas à ma forêt collective

The screening will be followed by a discussion in the audience with the collective!

Price: 7?

German :

le VIVANT qui se défend? ist ein Film des Youtubers Vincent Verzat, der von Partager c’est Sympa produziert wurde. Ausgehend von einer persönlichen und sensiblen Erzählung zeichnet der Film seinen Weg zwischen Aktivismus und Naturalismus nach und stellt eine Verbindung zwischen wilden Tieren und den Kämpfen her, die in ganz Frankreich gegen die Zerstörung ihrer Lebensräume geführt werden. Vincent Verzat zeigt, wie der Kampf für die Umwelt zu einer leidenschaftlichen Entdeckung der Wildtiere führen kann, und ergänzt damit auf wunderbare Weise den Werdegang der LPO, wo naturkundliche Kenntnisse in der Regel die Grundlage für den Einsatz für die biologische Vielfalt bilden. der Film « Le VIVANT qui se défend » (Das Lebendige, das sich verteidigt) eröffnet entscheidende Denkanstöße für die Mobilisierung der Bürger für den Naturschutz, insbesondere für das Engagement junger Menschen. Ein Film, der zum Handeln anregt!

Die Veranstaltung wird vom Kollektiv Touche pas à ma forêt organisiert

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Diskussion mit dem Kollektiv im Saal statt!

Eintrittspreis: 7?

Italiano :

le VIVANT qui se défend? è un film dello youtuber Vincent Verzat, prodotto da Partager c’est Sympa. Basato su un delicato racconto personale, il film ripercorre il suo percorso dalla militanza al naturalismo e crea un legame tra gli animali selvatici e le lotte condotte in tutta la Francia contro la distruzione dei loro habitat. Illustrando come la lotta ecologica possa portare alla scoperta appassionata della fauna selvatica, il viaggio di Vincent Verzat è un perfetto complemento a quelli osservati all’LPO, dove le conoscenze naturalistiche sono generalmente utilizzate per sostenere l’attivismo a favore della biodiversità. « Le VIVANT qui se défend » apre una riflessione cruciale sui modi in cui il pubblico può essere mobilitato per proteggere la natura, in particolare attraverso il coinvolgimento dei giovani. Un film per agire!

Organizzato dal collettivo « Touche pas à ma forêt »

La proiezione sarà seguita da una discussione in sala con il collettivo!

Prezzo: 7?

Espanol :

le VIVANT qui se défend? es una película del youtuber Vincent Verzat, producida por Partager c?est Sympa. Basada en un sensible relato personal, la película traza su camino de la militancia al naturalismo, y establece el vínculo entre los animales salvajes y las luchas que se libran en toda Francia contra la destrucción de sus hábitats. Al ilustrar cómo la lucha ecológica puede conducir a un descubrimiento apasionado de la vida salvaje, el viaje de Vincent Verzat es un complemento perfecto de los observados en la LPO, donde los conocimientos naturalistas se utilizan generalmente para apoyar el activismo en favor de la biodiversidad. « Le VIVANT qui se défend » abre pistas de reflexión cruciales sobre las formas de movilizar al público para proteger la naturaleza, en particular mediante la implicación de los jóvenes. Una película para pasar a la acción

Organizado por el colectivo Touche pas à ma forêt

La proyección irá seguida de un debate en la sala con el colectivo

Precio: 7?

