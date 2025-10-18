Ciné discussion Le vivant qui se défend Cinéma La Bobine Monein

Ciné discussion Le vivant qui se défend

Ciné discussion Le vivant qui se défend Cinéma La Bobine Monein samedi 18 octobre 2025.

Ciné discussion Le vivant qui se défend

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18

Date(s) :
2025-10-18

En partenariat avec l’association rondin des bois
Après la séance, des militants naturalistes, dont des membres des Rondins des Bois, association locale œuvrant à la protection des espaces forestiers, seront présents pour échanger avec le public.   .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58  cinemalabobine64@gmail.com

English : Ciné discussion Le vivant qui se défend

German : Ciné discussion Le vivant qui se défend

Italiano :

Espanol : Ciné discussion Le vivant qui se défend

L’événement Ciné discussion Le vivant qui se défend Monein a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Coeur de Béarn