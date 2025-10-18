Ciné discussion Le vivant qui se défend Cinéma La Bobine Monein
Ciné discussion Le vivant qui se défend Cinéma La Bobine Monein samedi 18 octobre 2025.
Ciné discussion Le vivant qui se défend
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
En partenariat avec l’association rondin des bois
Après la séance, des militants naturalistes, dont des membres des Rondins des Bois, association locale œuvrant à la protection des espaces forestiers, seront présents pour échanger avec le public. .
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com
English : Ciné discussion Le vivant qui se défend
German : Ciné discussion Le vivant qui se défend
Italiano :
Espanol : Ciné discussion Le vivant qui se défend
L’événement Ciné discussion Le vivant qui se défend Monein a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Coeur de Béarn