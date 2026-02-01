Ciné discussion Mr Nobody against Putin Château-Renard
Ciné discussion Mr Nobody against Putin
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Début : 2026-02-27 18:00:00
Diffusion du documentaire Mr Nobody against Putin , nommé aux oscars 2026 dans la catégorie meilleur documentaire, suivi d’une discussion avec Bernard Lecomte, écrivain et journaliste.
English :
Screening of the documentary Mr Nobody against Putin , nominated for the 2026 Oscars in the best documentary category, followed by a discussion with writer and journalist Bernard Lecomte.
