Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande mercredi 22 octobre 2025.

Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche

Cinéma La Brèche 140 Rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Mercredi 22 octobre à 20h30 Ciné-discussion Nouvelle Vague

Il ne s’agit pas de refaire À bout de souffle, mais de le regarder sous un autre angle. Je veux plonger ma caméra en 1959 et recréer l’époque, les gens, l’ambiance. Je veux traîner avec la bande de la Nouvelle Vague affirme Richard Linklater à propos de son film. Alors, pari réussi ? On en discute après la projection. .

Cinéma La Brèche 140 Rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 cinemalabreche@gmail.com

English : Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche

German : Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche

Italiano :

Espanol : Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche

L’événement Ciné-discussion Nouvelle Vague au cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2025-10-17 par OT du Pays Foyen