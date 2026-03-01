Ciné discussion On vous croit Château-Renard
Ciné discussion On vous croit
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-08 18:30:00
Diffusion de On vous croit , drame de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys, plongée glaçante dans les rouages de la justice face à l’inceste, à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Charlotte Devillers and Arnaud Dufeys’ drama On vous croit (We Believe You), a chilling look at the justice system’s response to incest, will be broadcast on International Women’s Rights Day.
