Ciné discussion On vous croit Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Début : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08

Diffusion de On vous croit , drame de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys, plongée glaçante dans les rouages de la justice face à l’inceste, à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes.

Charlotte Devillers and Arnaud Dufeys’ drama On vous croit (We Believe You), a chilling look at the justice system’s response to incest, will be broadcast on International Women’s Rights Day.

