Ciné Discussion Put your hand on your soul and walk Château-Renard
Ciné Discussion Put your hand on your soul and walk Château-Renard dimanche 9 novembre 2025.
Ciné Discussion Put your hand on your soul and walk
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 17:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Documentaire PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
Après la projection du documentaire qui présente la vie d’une photographe palestinienne à Gaza, vous pourrez échanger avec Catherine Ruelle, grand reporté à RFI et critique de cinéma. Réservation conseillée. 7 .
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
Documentary: PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
German :
Dokumentarfilm: PUT YOUR SOUL ON YOUR HAND AND WALK
Italiano :
Documentario: metti la tua anima sulla tua mano e cammina
Espanol :
Documental: PONTE EL ALMA EN LA MANO Y CAMINA
L’événement Ciné Discussion Put your hand on your soul and walk Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-25 par OT 3CBO