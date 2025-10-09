Ciné-Discussion Sacré coeur Morcenx-la-Nouvelle
jeudi 9 octobre 2025.
Ciné-Discussion Sacré coeur
Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : – –
Début : 2025-10-09
fin : 2025-10-09
2025-10-09
Ciné-Discussion organisé par le Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.
Ne manquer pas la diffusion du « Sacré coeur » et ensuite un échange avec l’Abbé de Nicolas Bagieu.
Entrée unique à seulement 4,50€ !
Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 10 61
English : Ciné-Discussion Sacré coeur
Ciné-Discussion organized by Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.
Don’t miss the screening of « Sacré coeur », followed by a discussion with Nicolas Bagieu’s Abbé.
Admission only 4.50?
German : Ciné-Discussion Sacré coeur
Ciné-Discussion, organisiert vom Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.
Verpassen Sie nicht die Ausstrahlung von « Sacré coeur » und anschließend einen Austausch mit dem Abbé von Nicolas Bagieu.
Einmaliger Eintritt für nur 4,50?
Italiano :
Ciné-Discussion organizzato dal Ciné Loisirs di Morcenx-la-Nouvelle.
Da non perdere la proiezione di « Sacré coeur » seguita da un dibattito con l’Abbé a cura di Nicolas Bagieu.
Ingresso solo 4,50?
Espanol : Ciné-Discussion Sacré coeur
Ciné-Discussion organizado por Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.
No se pierda la proyección de « Sacré coeur » seguida de un coloquio con el Abbé a cargo de Nicolas Bagieu.
Entrada sólo 4,50?
L’événement Ciné-Discussion Sacré coeur Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Morcenx