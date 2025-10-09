Ciné-Discussion Sacré coeur Morcenx-la-Nouvelle

Ciné-Discussion Sacré coeur Morcenx-la-Nouvelle jeudi 9 octobre 2025.

Ciné-Discussion Sacré coeur

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

2025-10-09

Ciné-Discussion organisé par le Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.

Ne manquer pas la diffusion du « Sacré coeur » et ensuite un échange avec l’Abbé de Nicolas Bagieu.

Entrée unique à seulement 4,50€ !

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 10 61

English : Ciné-Discussion Sacré coeur

Ciné-Discussion organized by Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.

Don’t miss the screening of « Sacré coeur », followed by a discussion with Nicolas Bagieu’s Abbé.

Admission only 4.50?

German : Ciné-Discussion Sacré coeur

Ciné-Discussion, organisiert vom Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.

Verpassen Sie nicht die Ausstrahlung von « Sacré coeur » und anschließend einen Austausch mit dem Abbé von Nicolas Bagieu.

Einmaliger Eintritt für nur 4,50?

Italiano :

Ciné-Discussion organizzato dal Ciné Loisirs di Morcenx-la-Nouvelle.

Da non perdere la proiezione di « Sacré coeur » seguita da un dibattito con l’Abbé a cura di Nicolas Bagieu.

Ingresso solo 4,50?

Espanol : Ciné-Discussion Sacré coeur

Ciné-Discussion organizado por Ciné Loisirs de Morcenx-la-Nouvelle.

No se pierda la proyección de « Sacré coeur » seguida de un coloquio con el Abbé a cargo de Nicolas Bagieu.

Entrada sólo 4,50?

L’événement Ciné-Discussion Sacré coeur Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Morcenx