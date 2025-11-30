Ciné discussion salle communale Saint-Julien-en-Quint

Ciné discussion

salle communale Le village Saint-Julien-en-Quint Drôme

Comment assurer une production alimentaire de qualité, rémunératrice pour ceux qui la produisent et accessible au plus grand nombre ?

English :

How can we ensure quality food production that is profitable for those who produce it and accessible to as many people as possible?

German :

Wie kann eine qualitativ hochwertige Nahrungsmittelproduktion sichergestellt werden, die für diejenigen, die sie produzieren, einträglich und für möglichst viele Menschen zugänglich ist?

Italiano :

Come possiamo garantire che la produzione alimentare sia di alta qualità, redditizia per chi la produce e accessibile al maggior numero possibile di persone?

Espanol :

¿Cómo podemos garantizar que la producción de alimentos sea de alta calidad, rentable para quienes los producen y accesible al mayor número posible de personas?

