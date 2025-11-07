Ciné-discussion TKT Ciné M Mourenx

Ciné-discussion TKT

Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Ce film aborde la pression sociale vécue à l’adolescence, l’omniprésence des réseaux et les frontières floues entre amitié, moquerie et harcèlement.

Temps d’échange à l’issu du film en présence de l’association de prévention spécialisée Pays des Gaves (APSPG). .

Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 69 89 grand.ecran@wanadoo.fr

