Ciné-discussion TKT Ciné M Mourenx

Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-11-07
2025-11-07
Ce film aborde la pression sociale vécue à l’adolescence, l’omniprésence des réseaux et les frontières floues entre amitié, moquerie et harcèlement.
Temps d’échange à l’issu du film en présence de l’association de prévention spécialisée Pays des Gaves (APSPG). .
Ciné M 2 Avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 71 69 89 grand.ecran@wanadoo.fr
