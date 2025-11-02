Ciné Discussion Un simple accident Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

2025-11-02 17:00:00

2025-11-02

UN SIMPLE ACCIDENT

Projection du film dramatique de Jafar Panahi, suivi d’un échange avec Bamchade Pourvali, docteur en cinéma et spécialiste du cinéma iranien. Réservation conseillée.

English :

A SIMPLE ACCIDENT

Screening of Jafar Panahi?s dramatic film, followed by a discussion with Bamchade Pourvali, PhD in cinema and specialist in Iranian cinema. Reservations recommended.

German :

EIN EINFACHER UNFALL

Vorführung des Filmdramas von Jafar Panahi, gefolgt von einem Gespräch mit Bamchade Pourvali, Doktor der Filmwissenschaft und Spezialist für iranisches Kino. Reservierung empfohlen.

Italiano :

UN SEMPLICE INCIDENTE

Proiezione del film drammatico di Jafar Panahi, seguita da un dibattito con Bamchade Pourvali, dottore in cinema e specialista di cinema iraniano. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

UN SIMPLE ACCIDENTE

Proyección de la película dramática de Jafar Panahi, seguida de un coloquio con Bamchade Pourvali, doctor en cine y especialista en cine iraní. Se recomienda reservar.

