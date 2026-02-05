CINÉ DISCUT ET EXPOSITION Cinéma Saint Laurent Blain
CINÉ DISCUT ET EXPOSITION
Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain Loire-Atlantique
Début : 2026-03-12 20:30:00
Dans le cadre du Printemps des Poètes, film Le Brio , une mise en lumière du pouvoir de l’éloquence. Exposition Écrire, Dire, Exister ! du CSC Tempo.
English :
As part of the Printemps des Poètes festival, film Le Brio , highlighting the power of eloquence. Exhibition Écrire, Dire, Exister! by CSC Tempo.
