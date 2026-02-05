CINÉ DISCUT LE CHANT DES VIVANTS Cinéma Saint Laurent Blain

CINÉ DISCUT LE CHANT DES VIVANTS

Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain Loire-Atlantique

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Projection d’un film documentaire, dans le cadre du Printemps des Poètes. Survivants de la longue route de l’exil, de jeunes migrants arrivent au cœur de l’Aveyron. Là, accompagnés par l’association Limbo, ils tentent de se reconstruire à travers le chant, la musique et la danse.

Cinéma Saint Laurent 9 rue du 11 Novembre Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Screening of a documentary film, as part of the Printemps des Poètes festival. Survivors of the long road to exile, young migrants arrive in the heart of Aveyron. There, accompanied by the Limbo association, they try to rebuild their lives through song, music and dance.

