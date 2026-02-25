Ciné-discut’ LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Association ACTES Saulieu

Ciné-discut’ LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE

Association ACTES 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – – 4 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Découvrez LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE d’après la bande dessinée du même nom de Vincent Dugomier et Benoît Ers.

La séance sera suivie d’une discussion avec Marion Blanc, du Musée de la Résistance en Morvan (ARORM).

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein cœur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

De Christophe Barratier Avec Gérard Jugnot, Artus, Pierre Deladonchamps…Durée 1h41

Bande-annonce https://youtu.be/HwY-jvI7sKE?si=0ChL6cAcJdzzQluQ

+ d’infos http://etoile-saulieu.fr .

Association ACTES 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-discut’ LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE Saulieu a été mis à jour le 2026-02-25 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)