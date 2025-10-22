Ciné-discut’ MOI QUI T’AIMAIS L’Étoile Cinéma Saulieu
Ciné-discut’ MOI QUI T’AIMAIS
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or
Début : 2025-10-22 20:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Mercredi 22 octobre à 20h30, L’Étoile Cinéma vous propose un nouveau ciné-discut’ autour des métiers méconnus du cinéma.
Découvrez MOI QUI T’AIMAIS , biopic de Diane Kurys qui retrace l’histoire d’amour d’Yves Montand et Simone Signoret, en présence de Daniel Lucarini, coach vocal de Roschdy Zem. Tarifs habituels .
L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
