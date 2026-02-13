Ciné d’Issy : Ma frère, Ciné d’Issy, Issy-les-Moulineaux

Ciné d’Issy : Ma frère Samedi 14 février, 18h30 Ciné d’Issy Hauts-de-Seine

Tarifs : 5,90€ (1 film) – 10€ (2 films) – 12€ (3 films)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T18:30:00+01:00 – 2026-02-14T19:55:00+01:00

Fin : 2026-02-14T18:30:00+01:00 – 2026-02-14T19:55:00+01:00

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié.

Ciné d’Issy 11-13, rue Danton 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 62 97 05 https://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=B0097.html Une programmation variée tout au long de la semaine.

Salle climatisée.

Son dolby stéréo numérique SRD. Accessible PMR

