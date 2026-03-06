CINÉ-DJ SET BUT I’M A CHEERLEADER + DJ PYROLYSE Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

CINÉ-DJ SET BUT I’M A CHEERLEADER + DJ PYROLYSE

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Cette seconde édition de notre évènement de mars LES FEMMES SONT DES RÉALISATEUR.ICES réunit une sélection de films réalisés par des femmes qui interrogent, chacun à sa manière, la façon dont les normes sociales, esthétiques et intimes façonnent les corps et les existences. À travers des formes multiples — fiction, documentaire, expérimentation — ces œuvres proposent des regards situés, assumés, qui déplacent les récits dominants et mettent en crise l’évidence des modèles imposés.

Ce fut pour nous une évidence de proposer à notre public, BUT I’M A CHEERLEADER de Jamie Babbit, une ROMCOM queer satirique et pop et d’inviter pour prolonger son ambiance acidulée, enthousiasmante et mutine avec un DJ set de DJ PyroLyse, qui bidouille des sets résolument dancefloor, et nous invite à cramer la piste à grand coup de bangers tantôt pop, underground, nostalgique ou actuel !

Synopsis

Envoyée par ses parents dans un centre censé la rendre hétérosexuelle, Megan découvre au contraire son désir et remet en cause les normes de féminité et de sexualité qui lui sont imposées, dans une satire pop et radicale. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉ-DJ SET BUT I’M A CHEERLEADER + DJ PYROLYSE

L’événement CINÉ-DJ SET BUT I’M A CHEERLEADER + DJ PYROLYSE Morlaix a été mis à jour le 2026-02-28 par OT BAIE DE MORLAIX