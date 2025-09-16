CINÉ-DOC Grenade

L'ENTRACT CINÉMA Grenade Haute-Garonne

« Le vivant qui se défend. »

« Le vivant qui se défend. »

« Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube « Partager c'est sympa ». Partant d'un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d'un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d'une famille de blaireaux, en passant par les mégas bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l'autoroute A69. « Le vivant qui se défend » fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats, et trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. »

L'ENTRACT CINÉMA Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie

« The living defending itself. »

« Das Lebendige, das sich wehrt »

« Il vivente si difende da solo

« Los vivos defendiéndose

