Ciné-doc la Laïcité c’est la liberté Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Ciné-doc la Laïcité c’est la liberté

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Durée 52 minutes Septembre 2007

Il y a 120 ans, le 9 décembre 1905, la loi de séparation des Églises et de l’État était votée.

La laïcité française est née.

Retour sur son histoire et sa philosophie. Éducation, droits des femmes, sciences, Union Européenne … , dans ses divers champs d’application, on assiste aujourd’hui à des tentatives de remise en cause.

Plus qu ‘une loi, la laïcité n’est-elle pas le véritable socle de notre République ?

Bien que produit il y a 18 ans, ce film est plus que jamais d’actualité. .

English :

