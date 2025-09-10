Ciné Doc La Loire Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

Ciné Doc La Loire Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic dimanche 8 mars 2026.

Ciné Doc La Loire

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Royale & Rebelle

Un FILM de Dong WEI et Jean CHARBONNEAU

Les thèmes 4 saisons sur la Loire l’eau, les rives, les mariniers, les pêcheurs un long voyage de 1200 km à pied, à vélo, en kayak ou en bateau nature sauvage et espèces invasives poissons et évolutions pression de l’homme les levées, les barrages, les centrales, les épis histoire du fleuve royal mariniers et fêtes traditionnelles joutes nautiques grandes villes riveraines et châteaux paquebots.

Échange après le film

Le film débute après la présentation par l’auteur d’environ 15 mn

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance .

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 77 45 00 87

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné Doc La Loire Pouldreuzic a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Destination Pays Bigouden