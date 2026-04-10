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Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres Salle polyvalente Loctudy

Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres Salle polyvalente Loctudy dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Place des Anciens Combattants

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Tarif :

Loctudy

Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Documentaire de Brigitte Chevet, 2024 52 min.

Organisé par l’Amicale Laïque.   .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67 

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English : Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres

L’événement Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden

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