Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres Salle polyvalente Loctudy

Loctudy

Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Documentaire de Brigitte Chevet, 2024 52 min.

Organisé par l’Amicale Laïque. .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67

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English : Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres

L’événement Ciné doc Le village qui voulait replanter des arbres Loctudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden