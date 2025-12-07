Ciné doc L’été des soeurs Tempête Salle polyvalente Loctudy

Ciné doc L’été des soeurs Tempête Salle polyvalente Loctudy dimanche 7 décembre 2025.

Ciné doc L’été des soeurs Tempête

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:30:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Un documentaire de Mathilde Aplincourt.   .

Salle polyvalente Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 92 67 

English :

L’événement Ciné doc L’été des soeurs Tempête Loctudy a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Destination Pays Bigouden