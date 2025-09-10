Ciné Doc L’extraordinaire tournée du facteur Maignan Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

Ciné Doc L’extraordinaire tournée du facteur Maignan Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic dimanche 8 février 2026.

Début : 2026-02-08 16:30:00

Un film de Patrick SOULABAILLE Production Iroise / France 3, présenté par Alain MAIGNAN.

Alain Maignan entreprend un tour du monde en solitaire, à la voile et sans escale. Facteur en Ille et Vilaine, marin par

passion, il économise argent et congés pour ce voyage. Dans les cinquantièmes hurlants, il s’inquiète du retard qui pourrait l’empêcher de reprendre sa tournée. Ces 185 jours retracent l’épopée d’un homme ordinaire qui réalise un rêve extraordinaire.

Échange après le film

Le film débute après la présentation par l’auteur d’environ 15 mn

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance .

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 77 45 00 87

