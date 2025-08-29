Ciné-doc Marcillac-Vallon

Ciné-doc Marcillac-Vallon samedi 24 janvier 2026.

Ciné-doc

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Une séance de cinéma programmée par la Communauté de Communes Conques-Marcillac en partenariat avec Mondes & Multitudes.

Lunel, à l’Espace des Cultures Locales.

Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux soirées de projection organisées avec la présence des réalisateur.trice.s afin d’initier une rencontre et un échange avec le public. .

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 86 20 contact@cc-conques-marcillac.fr

English :

A screening programmed by the Communauté de Communes Conques-Marcillac in partnership with Mondes & Multitudes.

Lunel, at the Espace des Cultures Locales.

German :

Eine von der Communauté de Communes Conques-Marcillac in Partnerschaft mit Mondes & Multitudes programmierte Filmvorführung.

Lunel, im Espace des Cultures Locales.

Italiano :

Proiezione cinematografica organizzata dalla Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac in collaborazione con Mondes & Multitudes.

Lunel, presso l’Espace des Cultures Locales.

Espanol :

Proyección de cine organizada por la Mancomunidad de Conques-Marcillac en colaboración con Mondes & Multitudes.

Lunel, en el Espace des Cultures Locales.

L’événement Ciné-doc Marcillac-Vallon a été mis à jour le 2025-08-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)