Ciné-doc Marcillac-Vallon
Ciné-doc Marcillac-Vallon dimanche 15 février 2026.
Ciné-doc
177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Une séance de cinéma programmée par la Communauté de Communes Conques-Marcillac, en partenariat avec Mondes & Multitudes.
Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux soirées de projection organisées avec la présence des réalisateur.trice.s afin d’initier une rencontre et un échange avec le public. 6 .
177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63
English :
A cinema screening programmed by the Conques-Marcillac Community of Communes, in partnership with Mondes & Multitudes.
German :
Eine Filmvorführung, die von der Communauté de Communes Conques-Marcillac in Zusammenarbeit mit Mondes & Multitudes programmiert wurde.
Italiano :
Proiezione cinematografica organizzata dalla Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac, in collaborazione con Mondes & Multitudes.
Espanol :
Proyección de cine organizada por la Comunidad de Municipios Conques-Marcillac, en colaboración con Mondes & Multitudes.
