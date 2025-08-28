Ciné-doc Marcillac-Vallon

Ciné-doc Marcillac-Vallon dimanche 15 février 2026.

Début : Dimanche 2026-02-15

2026-02-15

Une séance de cinéma programmée par la Communauté de Communes Conques-Marcillac, en partenariat avec Mondes & Multitudes.

Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux soirées de projection organisées avec la présence des réalisateur.trice.s afin d’initier une rencontre et un échange avec le public. 6 .

177 chemin de l’Ady Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63

English :

A cinema screening programmed by the Conques-Marcillac Community of Communes, in partnership with Mondes & Multitudes.

German :

Eine Filmvorführung, die von der Communauté de Communes Conques-Marcillac in Zusammenarbeit mit Mondes & Multitudes programmiert wurde.

Italiano :

Proiezione cinematografica organizzata dalla Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac, in collaborazione con Mondes & Multitudes.

Espanol :

Proyección de cine organizada por la Comunidad de Municipios Conques-Marcillac, en colaboración con Mondes & Multitudes.

