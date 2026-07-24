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Ciné-doc Saint-Félix-de-Lunel

dimanche 24 janvier 2027 · Saint-Félix-de-Lunel

Ciné-doc Saint-Félix-de-Lunel

Informations pratiques

Début
dimanche 24 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Ville
12320 Saint-Félix-de-Lunel
Département
Aveyron
Tarif

Saint-Félix-de-Lunel

Ciné-doc

Saint-Félix-de-Lunel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2027-01-24
fin : 2027-01-24

Date(s) :
2027-01-24

Le cinéma documentaire de création sera mis à l’honneur lors de deux projections organisées avec la présence des membres de l’équipe artistique afin d’initier une rencontre et un échange avec le public.
Programme détaillé à venir sur cc-conques-marcillac.fr et sur www.mondesetmultitudes.com   .

Saint-Félix-de-Lunel 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

Creative documentary film will take center stage at two screenings organized in the presence of members of the creative team, with the aim of fostering interaction and dialogue with the audience.

L’événement Ciné-doc Saint-Félix-de-Lunel a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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