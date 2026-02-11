Ciné-doc SMOKE SAUNA SISTERHOOD le bourg Mareuil en Périgord

Ciné-doc SMOKE SAUNA SISTERHOOD

le bourg café associatif de léguillac de cercles Mareuil en Périgord Dordogne

SMOKE SAUNA SISTERHOOD Un film de Anna Hints, Estonie, 2024, 89min. Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, tous les rituels de la vie se croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles taisent partout ailleurs, et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît, dans toute sa vérité et sa force éternelle. Ouverture du café à 18h30. Soirée à prix libre conscientisé au chapeau. .

SMOKE SAUNA SISTERHOOD A film by Anna Hints, Estonia, 2024, 89min. Café opens at 6:30pm. Evening at a conscious free price.

