Ciné doc Terres Boréales Le StanG Pluvigner

Ciné doc Terres Boréales

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Un film de Jacques Ducoin du Cercle des Voyageurs

Le Grand Nord est un monde peu connu, une terre hostile où la glace et l’animal règnent. Depuis plus d’une décennie, Jacques Ducoin a approché ces terres boréales si belles, si fortes et en même temps si fragiles. Il a rencontré ces hommes vivant en symbiose avec elles et il livre par ce film quelques pépites de ces voyages. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné doc Terres Boréales

L’événement Ciné doc Terres Boréales Pluvigner a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon