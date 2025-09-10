Ciné Doc Terres Boréales Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic

Ciné Doc Terres Boréales Salle Pierre Jakez Hélias Pouldreuzic dimanche 18 janvier 2026.

Début : 2026-01-18 16:30:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Alaska, Groenland, Spitzberg, Sibérie , un film de Jacques DUCOIN

THÈMES SPITZBERG Ours polaires Longyearbyen GROENLAND Chasseurs de phoques Nuuk capitale L’express côtier Illulissat Icebergs dans la baie de Disco Passage du Nord-Ouest et expédition Franklin ALASKA Retour de chasse à la baleine L’Iditarod, course de chiens de traîneaux SIBÉRIE Chez les Dolganes du Taîmyr Khatanga, découverte du mammouth Jarkov Migration avec les Baloks tirés par les rennes

Échange après le film

Le film débute après la présentation par l’auteur d’environ 15 mn

Billetterie ouverte 30 mn avant la séance .

Salle Pierre Jakez Hélias Bourg Place Corentin Hénaff Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 77 45 00 87

