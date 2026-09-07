Ciné-docs : Australie Du grand Ouest à la Tasmanie Espace culturel Le Roëlan – Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Ciné-docs : Australie Du grand Ouest à la Tasmanie

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14 16:00:00

fin : 2027-02-14 18:00:00

Date(s) :

2027-02-14

Dimanche 14 février, découvrez le Ciné-docs de voyage et d’aventure : Australie « Du grand Ouest à la Tasmanie ». Un Film de Dong Wei et Jean Charbonneau.

Synopsis

Après 18 ans de voyages réguliers en Australie, Jean Charbonneau et Dong Wei vous emmènent à la découverte d’une Australie moins connue, plus sauvage, grandiose. En Australie-Occidentale, le plus grand état australien (5 fois la France) vous vivrez le rêve de grands espaces rouges, semi désertiques, d’un littoral paradisiaque et de curiosités naturelles uniques où se cachent les plus grandes mines de fer et d’or du monde. Perth en est la capitale, jeune, riche, isolée.

La Tasmanie est le plus petit état australien, et vous offre tout l’inverse : des paysages verdoyants, vallonnés, rafraichissants où grandissent les plus hauts arbres du monde, cachant une faune extraordinaire, telle que les wombats, les pademelons et surtout les fameux diables. Une Suisse en Australie, où se cultive les traditions et l’art de bien vivre. .

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

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English :

L’événement Ciné-docs : Australie Du grand Ouest à la Tasmanie Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon