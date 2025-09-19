Ciné docs Australie, du grand Ouest à la Tasmanie Rue Méjou Bihan Guilvinec

Ciné docs Australie, du grand Ouest à la Tasmanie mercredi 4 mars 2026.

Ciné docs Australie, du grand Ouest à la Tasmanie

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec Finistère

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

2026-03-04

L’Ouest sauvage, du Pilbara rouge aux récifs coraliens où transitent les requins-baleines. Du désert des Pinnacles aux pistes des prospecteurs d’or. De Kalgoorlie, la plus grande mine d’or à la côte Sud-Ouest, Wave Rock, et les plus hautes forêts. Freemantle, la ville branchée, et Perth, la capitale moderne la plus isolée du monde.

La Tasmanie, une histoire douloureuse et une nature grandiose. La forêt primaire des plus hauts arbres du monde où se récolte un miel extraordinaire. Un trésor animalier peuplé de pademelon, wombat, et du fameux diable. Un grand tour littoral entre des îles paradisiaques et des falaises vertigineuses. L’esprit traditionnel tassie , la fête rétro d’Evandale et Hobart, la capitale.

En présence du réalisateur Jean Charbonneau. .

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne

