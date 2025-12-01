Ciné docs de voyage Himalaya Le Bourg d’Iré Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu

Ciné docs de voyage Himalaya Le Bourg d’Iré

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Ciné docs de voyage Himalaya , un ciné docs du cercle des voyageurs 13 Décembre 2025

Entre Bhoutan et Myanmar, Himalaya méconnu est la découverte de l’Arunachal Pradesh, un état très discret du Nord Est de l’Inde, en Himalaya.

Dès 1972, Alain Wodey l’a côtoyé de nombreuses fois avant de pouvoir enfin s’y rendre.

Plusieurs séjours ont été nécessaires pour que se dévoile cette Porte de la Sérénité , état surveillé de près par son grand voisin Chinois qui en revendique toujours une partie.

Vous allez découvrir en parcourant de nombreux itinéraires, dans les vastes forêts tropicales humides, les vallées profondes et les hautes montagnes, la grande variété et diversité de cet état, depuis la grande plaine du Brahmapoutre aux frontières de la Région Autonome du Tibet et du Myanmar.

Ce sera l’occasion de partager de chaleureux moments de vie parmi des communautés de culture tibétaine et certaines populations tribales dépositaires de riches, étonnantes et très variées traditions culturelles mais aussi, religieuses.

Un film étonnant sur un Etat Indien à la forte personnalité…

Rue de la Libération Le Bourg-d’Iré Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 44 06 48 gohier.pierre(at)wanadoo.fr

