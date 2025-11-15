Ciné docs de voyage Les îles de Bretagne Le Bourg-d’Iré Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu

Cinéma Documentaire organisé au Bourg d’Iré, le samedi 15 novembre 2025 à 17h30.

Serge OLIERO vous emmène à la découverte des îles habitées de Bretagne.

Celles qui se vivent de l’intérieur pour leurs traditions encore bien vivantes, animées par une communauté îlienne de marins pêcheurs, d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons ….. et celles aux volets clos une partie de l’année dont l’éternelle beauté vous charmera.

Bréhat, Batz, Molène, Ouessant, Sein, les Glénan, Groix, Hoëdic, Houat, Belle-Île, Arz et l’Île aux Moines.

Toutes ces îles enchanteresses tirent une grande force de leur histoire et de leur quotidien.

La mer, ses tempêtes, ses phares et ses naufrages.

Alors bienvenue sur ces îles et laissez le dernier bateau repartir vers le continent .

English :

Documentary film at Le Bourg d’Iré, Saturday November 15, 2025 at 5:30pm.

German :

Dokumentarfilm, der in Le Bourg d’Iré am Samstag, den 15. November 2025 um 17.30 Uhr veranstaltet wird.

Italiano :

Film documentario a Le Bourg d’Iré, sabato 15 novembre 2025 alle 17.30.

Espanol :

Documental en Le Bourg d’Iré, sábado 15 de noviembre de 2025 a las 17.30 horas.

