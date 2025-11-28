Ciné docs de voyage Pérou Le Bourg d’Iré Rue de la Libération Segré-en-Anjou Bleu

Ciné docs de voyage Pérou Le Bourg d’Iré

Ciné docs de voyage Pérou, un ciné docs du cercle des voyageurs Le samedi 17 janvier 2026 au théâtre La Famille au Bourd-d’Iré.

Le Pérou, qui n’a pas rêvé en entendant ce nom, synonyme de conquistadors espagnols, de trésors cachés de l’Eldorado !

Le film vous emmène découvrir ces contrées et les populations mystérieuses de ce pays mythique. La côte du Pacifique qui abritait les premières civilisations, et nourrit les péruviens de délicieux plats de poisson cru. La cordillère des Andes qui héberge les populations indiennes en poncho coloré, puis les vallées amazoniennes, où l’on récolte le café et le chocolat du commerce équitable. Le Machu Picchu et les nombreux sites de la vallée sacrée de Cuzco, avec les très nombreuses constructions en pierre des Incas. Les hauts sommets de la cordillère blanche qui font le bonheur des trekkeurs et sont le domaine des éleveurs d’alpacas, à la laine si douce… Enfin le fameux lac Titicaca avec ses cultures en terrasses, à 4000 m d’altitude…

Réservation conseillée .

Ciné docs de voyage Pérou, un ciné docs du cercle des voyageurs Saturday, January 17, 2026 at La Famille theater in Le Bourd-d’Iré.

