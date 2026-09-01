Ciné docs et spectacle : The Heart of Ireland Trio Espace culturel Le Roëlan – Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Ciné docs et spectacle : The Heart of Ireland Trio

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 21:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour lancer cette nouvelle saison, embarquez avec nous pour une journée placée sous le signe de l’Irlande ! ☘️

16H00 — Projection du film « Carrément à l’Ouest »

Avec l’association Ciné-Docs Voyage et d’Aventure

Un film de Jean-Luc Diquélou qui vous invite à un voyage au cœur de l’Irlande sauvage.

À vélo, le réalisateur parcourt 2 500 km le long de la Wild Atlantic Way, à la découverte de paysages spectaculaires et à la rencontre des habitants. Un regard sensible sur l’identité, la culture et les traditions d’un pays profondément attaché à ses racines.

️ Tarif : 8 €

Réservation : https://my.weezevent.com/film-documentaire-irlande

20H30 — Spectacle « The Heart of Ireland Trio » ☘️

Place à la musique et à la danse irlandaises !

Avec The Heart of Ireland, plongez au cœur des airs traditionnels irlandais, interprétés à l’uilleann pipe et au whistle, et rythmés par le son du bodhrán.

Pour l’occasion, le trio sera accompagné de six danseurs de la Nantes Irish Dancing Academy pour un spectacle plein d’énergie et de tradition !

️ Tarif : 12 €

Réservation : https://my.weezevent.com/spectacle-the-heart-of-irlande-trio

Deux rendez-vous, deux façons de découvrir l’Irlande… pour une ouverture de saison placée sous le signe du voyage, de la musique et du partage !

Samedi 19 septembre

On vous attend nombreux pour cette belle journée irlandaise ! ✨ .

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

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English :

L’événement Ciné docs et spectacle : The Heart of Ireland Trio Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon