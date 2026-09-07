Ciné-docs : Eurovélo 6 Espace culturel Le Roëlan – Erdeven

Informations pratiques

Erdeven

Ciné-docs : Eurovélo 6

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13 16:00:00

fin : 2027-03-13 18:00:00

Date(s) :

2027-03-13

Samedi 13 mars, découvrez le ciné-docs de voyage et d’aventure : Eurovélo 6 : De l’embouchure de la Loire au Delta du Danube. Un film de Olivier Bourguet

Synopsis

De mai à octobre, la famille Bourguet est partie durant 5 mois traverser l’Europe à vélo le long de l’Eurovélo route N°6, aussi surnommée l’EuroVélo, Route des Fleuves. 5200 km via 10 pays, de l’Atlantique à la mer Noire, en suivant la Loire, le Rhin et le Danube, au cœur d’une nature extravagante, dans les méandres d’une histoire richissime, parmi des peuples si proches et si peu connus.

Un rêve… vécu en famille avec leurs deux petites filles, Marine et Luna, 8 et 6 ans respectivement qui ont… tout pédalé (si, si !) ! Un film indispensable, qui procure des fourmis dans les jambes et l’envie de partir immédiatement découvrir plus profondément, et d’aimer intensément notre continent ! En compagnie de Catherine, Marine, Luna et Olivier, le bonheur est vraiment un voyage, pas une destination. Une réussite ! .

Espace culturel Le Roëlan – 9 Rue Abbé Le Barh Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 6 74 94 87 19

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English :

L’événement Ciné-docs : Eurovélo 6 Erdeven a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon