Ciné-docs Pendjab Rue de la Janaie Plélan-le-Petit

Ciné-docs Pendjab Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 25 octobre 2025.

Ciné-docs Pendjab

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 19:00:00

Date(s) :

2025-10-25

Voyage en Inde…

Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils représentent seulement 2% de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse.

Un surprenant voyage entre foi, esprit martial et joutes olympiques. Entre modernité et traditions des rencontres étonnantes, hautes en couleur, dans un des États de l’Inde resté à l’écart des grands circuits touristiques.

La projection sera suivie d’un échange avec les réalisateurs, Michèle et Jean Meuris.

Dans le cadre de la saison 2025-2026 du Cercle des Voyageurs.

Public ados/adultes

Sur inscription .

Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-docs Pendjab Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme