Ciné-docs Peuples du froid Rue de la Janaie Plélan-le-Petit samedi 31 janvier 2026.
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-31 17:00:00
fin : 2026-01-31 19:00:00
2026-01-31
Sibérie, Mongolie, Himalaya
Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes. Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.
Cette projection sera suivie d’un temps d’échange avec le réalisateur Jacques Ducoin.
En partenariat avec le Cercle des voyageurs.
Public ados/adultes
Sur inscription .
Rue de la Janaie Médiathèque Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 06 77
