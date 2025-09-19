Ciné docs Peuples du froid, Sibérie, Mongolie, Himalaya Rue Méjou Bihan Guilvinec

Ciné docs Peuples du froid, Sibérie, Mongolie, Himalaya Rue Méjou Bihan Guilvinec mercredi 7 janvier 2026.

Ciné docs Peuples du froid, Sibérie, Mongolie, Himalaya

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec Finistère

Nomades Nénètses de Sibérie, Mongols et Kazakhs d’Asie centrale, Zanskarpas de l’Himalaya, tous vivent dans des conditions difficiles et parfois extrêmes.

Jacques Ducoin nous emmène à leur rencontre et témoigne de modes de vies respectueux des traditions et de l’environnement naturel. Ces peuples ne possèdent pas grand chose mais se sentent libres. Un équilibre précaire néanmoins car leur avenir est gravement menacé par les changements climatiques.

En présence du réalisateur Jacques Ducoin. .

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

