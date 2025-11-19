Ciné docs Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée Rue Méjou Bihan Guilvinec

Ciné docs Pyrénées De l’Atlantique à la Méditerranée

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec Finistère

Début : 2025-11-19 14:30:00

fin : 2025-11-19 16:00:00

2025-11-19

Véritable barrière naturelle séparant la France et l’Espagne, entre l’Atlantique et la Méditerranée, les Pyrénées offrent des panoramas à couper le souffle.

Sommets à plus de 3000 m, lacs d’émeraude, villages perdus dans la montagne, traditions pastorales, sanctuaire de vie sauvage où les vautours règnent en maître dans le ciel pyrénéen, et l’ours continuant de faire débat…

Comprendre les Pyrénées, c’est arpenter le GR 10, ce chemin de grande randonnée, essayer de déchiffrer la haute montagne, et flirter avec les cols révélés par le Tour de France…

C’est aussi écouter ses habitants qui nous entraîneront dans leurs vallées, et découvrir ce territoire marqué par sa géographie et son climat, ses traditions et ses activités humaines. .

Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 82 83 56

