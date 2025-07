Ciné Docu Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Ciné Docu Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Début : 2025-08-04 15:00:00

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Venez boire un café, manger un petit goûter devant un documentaire !

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Come and have a coffee or a snack in front of a documentary!

German :

Trinken Sie einen Kaffee, essen Sie einen kleinen Snack und schauen Sie sich einen Dokumentarfilm an!

Italiano :

Venite a prendere un caffè o uno spuntino davanti a un documentario!

Espanol :

¡Venga a tomar un café o un aperitivo frente a un documental!

