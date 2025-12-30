Ciné d’Or Conclave Rue Sellenick Les Andelys

Ciné d’Or Conclave

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Début : 2026-02-02 14:15:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

Quand le pape décède de façon inattendue et mystérieuse, le cardinal Lawrence se retrouve en charge d’organiser la sélection de son successeur. Alors que les machinations politiques au sein du Vatican s’intensifient, il se rend compte que le défunt leur avait caché un secret qu’il doit découvrir avant qu’un nouveau Pape ne soit choisi. Ce qui va se passer derrière ces murs changera la face du monde. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

