Ciné d’Or Des jours meilleurs Rue Sellenick Les Andelys

Des jours meilleurs

Cinéma Le Palace Les Andelys

Tarif : – –

Date : 2026-01-05

Début : 2026-01-05 14:15:00

fin : 2026-01-05

Date(s) :

2026-01-05

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

