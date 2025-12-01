Ciné d’Or Doux Jésus Rue Sellenick Les Andelys

Ciné d’Or Doux Jésus

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : 4€

Date : 2025-12-01

Début : 2025-12-01 14:15:00

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

Sœur Lucie, religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. C’est pour elle le début d’une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l’épreuve et la confrontera au monde d’aujourd’hui plein de surprises et de tentations. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

