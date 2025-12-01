Ciné d’or Doux Jésus 4 Cinémas Theatre Vernon

Ciné d’or Doux Jésus

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 14:00:00

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

Sœur Lucie, religieuse dévouée, décide de fuir son couvent au bout de 20 ans pour retrouver son amour de jeunesse. C’est pour elle le début d’une aventure extraordinaire qui mettra sa foi à l’épreuve et la confrontera au monde d’aujourd’hui plein de surprises et de tentations. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

English : Ciné d’or Doux Jésus

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné d’or Doux Jésus Vernon a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération