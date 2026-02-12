Ciné d’Or La Venue de l’avenir Rue Sellenick Les Andelys

Ciné d’Or La Venue de l’avenir

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 14:15:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2025 Aujourd’hui, en 2025, une trentaine de personnes issues d’une même famille apprennent qu’ils vont recevoir en héritage une maison abandonnée depuis des années. Quatre d’entre eux, Seb, Abdel, Céline et Guy sont chargés d’en faire l’état des lieux. Ces lointains cousins vont alors découvrir des trésors cachés dans cette vieille maison. Ils vont se retrouver sur les traces d’une mystérieuse Adèle qui a quitté sa Normandie natale, à 20 ans. Cette Adèle se retrouve à Paris en 1895, au moment où cette ville est en pleine révolution industrielle et culturelle. Pour les quatre cousins, ce voyage introspectif dans leur généalogie va leur faire découvrir ce moment si particulier de la fin du XIXe siècle où la photographie s’inventait et l’impressionnisme naissait. Ce face à face entre les deux époques 2025 et 1895 remettra en question leur présent et leurs idéaux et racontera le sens de La venue de l’avenir. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné d’Or La Venue de l’avenir

L’événement Ciné d’Or La Venue de l’avenir Les Andelys a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération