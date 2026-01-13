Ciné d’Or Quand vient l’automne Rue Sellenick Les Andelys

Ciné d’Or Quand vient l’automne

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 14:15:00

fin : 2026-03-02

Date(s) :

2026-03-02

Chaque mois, profitez d’une séance spéciale avec un film pensé pour les seniors, accessible à tous au tarif avantageux de 4€ seulement !

Synopsis

Michelle, une grand-mère bien sous tous rapports, vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie Marie-Claude. A la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné d’Or Quand vient l’automne

L’événement Ciné d’Or Quand vient l’automne Les Andelys a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération